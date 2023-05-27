Глава Минвостокразвития заявил о планах провести в этом году четыре пуска с Восточного

В Роскосмоса ранее сообщали, что космодром наращивает пусковую активность, поэтому в этом году там ожидается увеличение турпотока

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 27 мая. /ТАСС/. Четыре космических пуска запланированы в 2023 году с космодрома Восточный. Об этом сообщил в субботу журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"На 2023 год запланировано четыре космических пуска, как мы знаем. Они пройдут с космодрома Восточный", - сказал он.

В апреле Руслан Мухамеджанов, который на тот момент занимал должность гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Роскосмос), сообщал ТАСС, что в этом году с космодрома Восточный планируется осуществить три пуска. Первый из них состоялся 27 мая. В пресс-службе Роскосмоса сообщали, что космодром Восточный наращивает пусковую активность, поэтому в этом году там ожидается увеличение турпотока.