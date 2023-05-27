На космодром Восточный в ближайшие месяцы доставят две ракеты "Союз"

Сейчас на космодроме на хранении находятся еще три ракеты для следующих пусков

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 27 мая. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует отправить на космодром Восточный две ракеты "Союз" в ближайшие месяцы. Об этом сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов в рамках поздравления боевого расчета после старта ракеты "Союз-2.1а" в субботу.

"В ближайшие пару месяцев мы запланировали отправку еще двух машин", - сказал Баранов, уточнив, что сейчас на космодроме Восточный на хранении находятся три ракеты для ближайших пусков.

В ночь на субботу с космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1а" с первым гражданским радиолокационным аппаратом "Кондор-ФКА", который может получать снимки земной поверхности круглые сутки и при любой погоде, в том числе в условиях сильной облачности.