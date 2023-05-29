Космическое ведомство Индии сообщило о запуске навигационного спутника нового поколения

ISRO планирует вывести на орбиту серию навигационных спутников второго поколения, обеспечивающих точную навигацию в режиме реального времени в Индии в районе 1,5 тыс. км вокруг Индостана

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила в понедельник ракету-носитель GSLV с новейшим навигационным спутником NVS-01 на борту. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

"После полета продолжительностью около 19 минут спутник NVS-01 был точно выведен на геосинхронную переходную орбиту. Последующие маневры по поднятию орбиты выведут NVS-01 на запланированную геостационарную орбиту", - говорится в сообщении.

Индийское космическое ведомство со штаб-квартирой в Бангалоре намерено вывести на орбиту серию навигационных спутников второго поколения, обеспечивающих точную навигацию в режиме реального времени в Индии в районе 1 500 км вокруг Индостана.