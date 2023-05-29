СМИ сообщили о доставке индийского космического корабля на космодром для запуска к Луне

Как сообщил телеканал Wion, аппарат Chandrayaan-3 перевезли из производственного и конструкторского центра UR Rao

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая. /ТАСС/. Индийский космический корабль Chandrayaan-3 доставлен в Космический центр имени Сатиша Дхавана для окончательной подготовки к своей лунной миссии. Об этом в понедельник сообщает индийский телеканал Wion.

По его информации, аппарат был перевезен из производственного и конструкторского центра UR Rao в Бангалоре на космодром для последних проверок и заправки топливом. Перевозка осуществлялась с помощью специализированного транспортера, обеспечивающего нужное давление, температуру и влажность, а также защищающего от пыли. В ходе транспортировки соблюдались максимальные нормы безопасности и секретности.

В настоящее время в Космическом центре им.Сатиша Дхавана ведутся активные работы по сборке и подготовке самой тяжелой индийской ракеты-носителя LVM3, которая предназначена для вывода космического корабля Chandrayaan-3 на околоземную орбиту, откуда он начнет свое движение к Луне.

Ранее, выступая на Индийском научном конгрессе, председатель Индийской организации космических исследований Шридхара Паникер Соманатх заявил, что "основная цель миссии - совершить безопасную посадку на Луну и убедиться, что бортовой луноход может выехать из посадочного модуля и перемещаться по поверхности Луны".

Первая индийская лунная автоматическая станция Chandrayaan-1 была выведена на орбиту спутника Земли в ноябре 2008 года. Аппарат проработал до августа 2009 года. Вторая индийская лунная миссия Chandrayaan-2 была отправлена к Луне 22 июля 2019 года - она предусматривала не только вывод аппарата на орбиту, но и мягкую посадку спускаемого модуля Vikram, который должен был доставить на поверхность земного спутника небольшой луноход Pragyaan. Однако 7 сентября того же года, когда Vikram находился на высоте 2,1 км над лунной поверхностью, связь с ним была потеряна, и посадочный модуль разбился при ударе о лунную поверхность. При этом орбитальная станция Chandrayaan-2 продолжает работу на орбите Луны.

Теперь Индия хочет доставить на поверхность спутника Земли новый луноход и подготовила для этого новый спускаемый аппарат.