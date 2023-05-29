Белорусская женщина-космонавт отправится на МКС в марте 2024 года

На МКС полетит Марина Василевская, ее дублером выступит Анастасия Ленкова

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Экипаж 21-й экспедиции посещения, в который входит гражданка Белоруссии, отправится на Международную космическую станцию (МКС) в марте 2024 года на корабле "Союз МС-25". Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"В основной экипаж 21-й экспедиции посещения вошли космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, гражданка Республики Беларусь и астронавт NASA Трейси Дайсон. Они должны полететь на МКС в марте 2024 года на корабле "Союз МС-25", - отметили в госкорпорации.

Согласно планам Роскосмоса, Новицкий и женщина-космонавт из Белоруссии совершат короткий полет и вернутся на Землю на "Союзе МС-24". Миссия астронавта NASA продлится до сентября 2024 года, после чего Дайсон вернется на Землю вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на корабле "Союз МС-25".

Из данных, представленных на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, следует, что от Белоруссии на МКС отправится космонавт Марина Василевская, ее дублером выступит Анастасия Ленкова. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа", Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии.