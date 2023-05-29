Олег Кононенко может стать первым человеком, который проведет на орбите более тысячи суток

За свою карьеру он четырежды побывал в космосе

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко в ходе экспедиций МКС-70 и МКС-71 может стать первым человеком, пробывшим в космосе более 1000 суток, следует из данных, опубликованных пресс-службой Роскосмоса в понедельник.

Согласно планам госкорпорации, миссия Кононенко и его коллеги Николая Чуба начнется в сентябре 2023 года и продлится до сентября 2024 года. По данным Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, текущий налет Кононенко составляет 736 суток 18 часов 43 минуты. Таким образом, в рамках годовой миссии Кононенко может преодолеть рубеж в 1000 суток, проведенных на орбите.

Всего за свою карьеру Кононенко четырежды побывал в космосе. За это время он совершил пять выходов в открытый космос, которые продлились в общей сложности 32 часа и 13 минут.