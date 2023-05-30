Китай запустил корабль "Шэньчжоу-16" с тремя тайконавтами к своей орбитальной станции

Экипаж пробудет на станции около пяти месяцев

ПЕКИН, 30 мая. /ТАСС/. Управление программы пилотируемых космических полетов КНР во вторник запустило к национальной орбитальной станции пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" с тремя тайконавтами на борту. Прямую трансляцию обеспечило Центральное телевидение Китая.

Запуск был осуществлен в 09:31 по пекинскому времени (04:31 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. "Шэньчжоу-16" выводит на орбиту ракета-носитель "Чанчжэн-2F".

Как позднее уточнили в Управлении, запуск прошел успешно. Корабль вышел точно на заданную орбиту и функционирует в штатном режиме. "Шэньчжоу-16" вышел точно на заданную орбиту, его солнечный парус раскрылся, корабль функционирует в штатном режиме. Объявляю запуск успешным", - подтвердил глава центра запусков космодрома Цзюцюань Цзоу Липэн.

Тайконавты планируют пробыть на станции около пяти месяцев и вернутся на Землю в ноябре. Командир экипажа генерал-майор Цзин Хайпэн в этот раз отправился в околоземное космическое пространство в четвертый раз. Для его коллег - инженера Чжу Янчжу и специалиста по полезной нагрузке Гуй Хайчао - это первый запуск. Гуй Хайчао также станет первым гражданским тайконавтом КНР, который побывает в космосе: прежде на орбиту отправлялись только офицеры Народно-освободительной армии Китая.

На этот раз средний возраст тайконавтов составляет 42,7 года - это самый молодой экипаж в истории космической станции КНР. Для сравнения: у экипажа "Шэньчжоу-12" (экспедиция началась в июне 2021 года) этот показатель составлял 52 года, у 13-й миссии (октябрь 2021 года) - около 46 лет, у 14-й (июнь 2022 года) - 44 года, у 15-й (29 ноября 2022 года) - 53 года. Все тайконавты - члены Коммунистической партии Китая.

Как сообщило ранее Управление программы пилотируемых космических полетов, в ходе пребывания на орбите тайконавты будут проводить различные научные эксперименты. Они должны следить за технической исправностью орбитального объекта, обеспечивать стыковку с ним космического грузовика "Тяньчжоу", а также отстыковку. Помимо этого, запланированы работы с выходом в космос, будут организованы лекции для школьников по каналу видеосвязи.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и доступен для международных проектов.