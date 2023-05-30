Тайконавты с корабля "Шэньчжоу-16" зашли на китайскую орбитальную станцию

В ближайшее время состоится ротация, после которой экипаж, находящийся на орбите уже полгода, вернется на Землю

ПЕКИН, 30 мая. /ТАСС/. Три тайконавта с китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-16" во вторник зашли на орбитальную станцию КНР, где их встретили коллеги - команда "Шэньчжоу-15". Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Согласно стандартной процедуре, в ближайшее время состоится ротация, после которой экипаж "Шэньчжоу-15", находящийся на орбите уже полгода, вернется на Землю.

Стыковка "Шэньчжоу-16" с главным модулем станции была выполнена в 16:29 по пекинскому времени (11:29 мск), примерно через семь часов с момента запуска. Старт был осуществлен с космодрома Цзюцюань (Северный Китай) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-эф" (CZ-2F).

Как сообщило ранее Управление программы пилотируемых космических полетов, тайконавты с корабля "Шэньчжоу-16" пробудут на орбите пять месяцев. Они будут проводить различные научные эксперименты, следить за технической исправностью орбитального объекта, обеспечивать стыковку с ним космического грузовика "Тяньчжоу", а также отстыковку. Помимо это запланированы работы с выходом в космос, будут организованы лекции для школьников по каналу видеосвязи.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и доступен для международных проектов.