Роскосмос планирует изменить свой логотип

Эмблема госкорпорации может быть выполнена в многоцветном и одноцветном вариантах

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" планирует изменить внешний вид своей эмблемы, следует из проекта положения, опубликованного во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На данный момент эмблема Роскосмоса вписана в круг темно-синего цвета. В предложенном проекте положения круг не упоминается.

"Эмблема государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (далее - эмблема) представляет собой изображение в виде красной стрелки, символизирующей космическую ракету, расположенную поверх серого эллипса, символизирующего космическую орбиту, и словесный элемент "Роскосмос", - говорится в проекте положения.

В положении также говорится, что эмблема госкорпорации может быть выполнена в многоцветном и одноцветном вариантах, а также с латинским написанием названия "Роскосмос".