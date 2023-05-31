Корабль Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии на борту вернулся на Землю

Экипаж пробыл в космосе девять дней

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем коммерческой миссии Axiom 2 спустя девять дней вернулся с Международной космической станции на Землю. Трансляция приводнения аппарата велась во вторник на сайте Axiom Space.

Около 23:00 по времени Восточного побережья США корабль вошел в плотные слои атмосферы, спустя пару минут после этого на высоте порядка 5,5 км были выпущены его основные парашюты. В 23:04 (06:04 мск 31 мая) ведущий трансляции подтвердила приводнение Crew Dragon в водах Атлантического океана рядом со штатом Флорида. Таким образом, для возвращения на Землю кораблю понадобилось порядка 12 часов.

Корабль был запущен 21 мая с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) при помощи ракеты-носителя Falcon 9 и пристыковался к МКС на следующий день. Командир экипажа - экс-астронавт НАСА Пегги Уитсон, совершившая три полета на станцию и являющаяся рекордсменом NASA по совокупному времени пребывания на орбите - 665 дней. В составе команды также предприниматель Джон Шоффнер, саудовские космонавты Али аль-Карни и Райяна Барнауи.

В апреле 2022 года NASA и компания Axiom Space осуществили первую миссию по доставке на МКС полностью коммерческого экипажа. Бизнесмены Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти, а также бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа отправились на МКС на борту Crew Dragon 8 апреля, уже на следующий день космические туристы были на станции. Пробыть на ней они должны были порядка 10 дней, однако из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды, которые могли помешать подобрать экипаж в океане, отстыковку пришлось переносить несколько раз, поэтому в общей сложности экипаж Ax-1 пробыл на станции 15 дней.