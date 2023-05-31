Ученый Стэнфордского университета Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю

Гарри Нолан предположил, что люди, вероятно, сталкивались с ними, но не заметили ничего необычного

ТАСС, 31 мая. Ученый-иммунолог из Стэнфордского университета Гарри Нолан в ходе конференции "Пентагон, внепланетный разум и потерпевшие крушение НЛО" выразил уверенность в том, что инопланетяне уже посещали Землю и по-прежнему находятся на планете. Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Mail.

По ее данным, Нолан назвал "стопроцентной" вероятность того, что пришельцы уже посещали Землю, а также предположил, что люди, вероятно, сталкивались с ними, но не заметили ничего необычного.

"Они [инопланетяне] появляются и говорят, кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что смотрит", - приводит Daily Mail слова ученого. Нолан также заявил, что сделал свои выводы на основании общения с человеком, занимающимся "сбором исходных данных", а также с теми, кто работает над "обратным проектированием потерпевших крушение летательных аппаратов".

Гарри Нолан - иммунолог в Стэнфордском университете, номинант на Нобелевскую премию. Он проводил эксперименты по анализу материалов, которые, предположительно, были выброшены за борт при визитах НЛО. Помимо этого, Нолан занимался при ЦРУ изучением так называемого гаванского синдрома, от которого в последние годы страдали сотни американских госслужащих и который характеризуется приступами тошноты, головной болью и головокружением. Предполагалось, что "противники США" использовали "направленную энергию" против пострадавших, однако в 2022 году аппарат директора национальной разведки США назвал эту версию "очень маловероятной".