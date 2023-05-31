В Испании из-за ветра отменили запуск первой полностью построенной в стране ракеты

Пока нет сведений о том, когда PLD Space сможет снова попробовать осуществить запуск

МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. Испанская компания PLD Space отложила в среду попытку испытательного запуска суборбитальной ракеты-носителя Miura 1 из-за неблагоприятных погодных условий.

"Мы отменили первую попытку запуска Miura 1 из-за ветра", - уточняется в сообщении, размещенном на странице компании в Twitter. Пока нет сведений о том, когда PLD Space сможет снова попробовать осуществить запуск, который планировался в провинции Уэльва (автономное сообщество Андалусия).

Как проинформировала газета El Mundo, речь идет о первой полностью разработанной и построенной в Испании ракете. Для ее запуска необходимы благоприятные и очень специфические погодные условия. Несмотря на ясное небо, сильные порывы ветра вынудили прервать операцию.

Согласно задумке разработчиков, продолжительность испытания составит около 10 минут. После подъема на высоту до 80 км ракета должна находиться в условиях микрогравитации, а затем потерять скорость благодаря раскрытию парашютов и упасть в Атлантический океан. Высота оснащенного одним двигателем носителя составляет около 12,5 м.

Целью первого экспериментального полета является сбор "максимально возможного объема информации" для проверки структуры, технологии и процессов, которые впоследствии будут интегрированы в орбитальную пусковую установку многоразового использования Miura 5.

План PLD Space, основанной в 2011 году, состоит в использовании ракет Miura для запуска коммерческих и научных спутников с 2025 года.