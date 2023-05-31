Борисов сообщил о планах создать в 2026 году завод по серийному производству спутников

Как заявил гендиректор Роскосмоса, нужно серийно выпускать около 250 спутников в год

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Завод по серийному производству космических аппаратов должен быть создан в России в 2026 году. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Не нужно изобретать велосипед, нужно строить завод в России, чтобы иметь производственный актив на рубеже 2025-2026 года, чтобы можно было серийно выпускать около 250 спутников в год, что сейчас нам и нужно", - приводит его слова пресс-служба госкорпорации.

По словам главы Роскосмоса, основное направление стратегии и техполитики госкорпорации в среднесрочной и долгосрочной перспективе - формирование многоспутниковых группировок и переход от ручной сборки аппаратов к серийному производству с применением автоматизации. Такой переход, отметил он, требует современного унифицированного производства.

На заседании Совета молодых ученых и специалистов Роскосмоса, в котором принял участие Борисов, были представлены инженерно-технические проекты и инициативы, связанные с проектированием Российской орбитальной станции и реализации российской лунной программы.

В рамках заседания был представлен проект положения об инновационных проектах молодых работников, который поможет привлекать молодых специалистов к созданию перспективного технического задела, а также развитию их компетенций сотрудников с возможностью перенимания опыта старших коллег. "Юрий Борисов поручил проработать вопрос финансирования наиболее перспективных проектов молодежи", - отметили в госкорпорации.