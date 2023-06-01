Телескоп на борту обсерватории "Спектр-РГ" заснял взрыв сверхновой в галактике Вертушка

Телескоп продолжит наблюдение за сверхновой, чтобы в совокупности с данными других космических рентгеновских телескопов получить наиболее детальную картину произошедшего

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Телескоп ART-XC им. М. Н. Павлинского, установленный на борту космической обсерватории "Спектр-РГ", заснял взрыв сверхновой звезды в галактике Вертушка. Об этом в четверг сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Красный сверхгигант, расположенный на расстоянии около 6,4 мегапарсеков от Земли, взорвался вечером 18 мая. "В обоих наблюдениях, состоявшихся 26 и 29 мая 2023 г., телескоп ART-XC увидел яркое излучение от SN 2023ixf: светимость сверхновой в жестком рентгеновском диапазоне составила почти десять в сороковой степени эрг в секунду - в миллион раз больше полной светимости Солнца!" - говорится в сообщении. Публикация сопровождается снимками объекта.

По данным ИКИ, пик оптической яркости уже позади, но сверхновая продолжает становиться ярче в рентгеновских лучах. Это явление еще предстоит объяснить, отметили в институте.

Телескоп продолжит наблюдение за сверхновой, чтобы в совокупности с данными других космических рентгеновских телескопов получить наиболее детальную картину произошедшего. Изменения спектра излучения, указали в ИКИ, помогут разобраться в физике прохождения ударной волны через звездный ветер.

Сверхновые звезды возникают после гравитационного коллапса особенно крупных светил, чьи запасы водорода подходят к концу. Их истощение приводит к тому, что ядро звезды резко сжимается, что в свою очередь ведет к термоядерному взрыву и порождает волну разряжения, которая выбрасывает внешние оболочки светила в открытый космос. Так возникает светящаяся газопылевая туманность, чьи границы постепенно расширяются.

Интерес ученых к сверхновым обусловлен тем, что эти вспышки сейчас считаются одним из главных источников атомов тяжелых элементов, присутствующих во Вселенной. Кроме того, близлежащие к нам вспышки сверхновых могут резко повысить уровень облучения Земли космическими лучами, что потенциально породит проблемы для орбитальной группировки спутников и жизни на поверхности планеты.

Об обсерватории "Спектр-РГ"

Космический аппарат "Спектр-РГ" разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу РАН. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

На орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: немецкий eRosita и российский ART-XC. В 2022 году германская сторона из-за ситуации на Украине практически отключила свой телескоп, переведя его в безопасный режим.