2 июня, 07:54

Космонавты с МКС пообщались с амурскими студентами по радиосвязи

Эксперимент "О Гагарине из космоса" подразумевает передачу с борта МКС по радиолюбительскому каналу связи изображений, фотоматериалов, посвященных жизни и деятельности первого космонавта

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), пообщались с учащимися Амурского государственного университета по радиолюбительской связи. Об этом в пятницу сообщили в Роскосмосе.

"1 июня по программе полета российского сегмента станции выполнены: <…> общение космонавтов по радиолюбительской связи с учащимися Амурского государственного университета (город Благовещенск)", говорится в сообщении госкорпорации.

Эксперимент "О Гагарине из космоса" подразумевает передачу с борта МКС по радиолюбительскому каналу связи на наземные приемные станции изображений, фотоматериалов, посвященных жизни и деятельности первого космонавта Юрия Гагарина. 

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