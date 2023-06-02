Запуск первых штатных спутников "Скиф" запланировали на 2026 год

Аппараты будут запускаться парами - по два спутника на одной ракете-носителе

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Начало развертывания штатной спутниковой группировки для широкополосного доступа в интернет "Скиф" намечено на 2026 год. Об этом свидетельствуют материалы АО "Решетнев" (ранее "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева", входит в Роскосмос), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Запуск на орбиту - с 2026 [года]", - говорится в материалах предприятия.

В ноябре 2022 года заместитель генконструктора по разработке космических систем, общему проектированию и управлению космическими аппаратами АО "Решетнев" Александр Кузовников сообщал, что запуск аппаратов начнется в конце 2025 года, а к середине 2026 года первая половина группировки уже будет развернута на орбите.

В материалах отмечается, что аппараты будут запускаться парами - по два спутника на одной ракете-носителе. Полная группировка будет состоять из 12 "Скифов" - по четыре на каждой из трех орбитальных плоскостей. Масса одного аппарата - 1 750 кг, а срок активной службы спутника составит 12 лет.

Первый аппарат "Скиф-Д" по программе "Сфера" был запущен 22 октября на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный вместе с тремя аппаратами "Гонец-М".

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Как ранее сообщал занимавший должность руководителя Роскосмоса Дмитрий Рогозин, программа будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.