Тайконавты вернутся с китайской станции на Землю 4 июня

Корабль приземлится на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Три тайконавта, находившиеся на борту китайской орбитальной станции, вернутся на Землю на корабле "Шэньчжоу-15" 4 июня после выполнения своей миссии. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

"Три тайконавта передали управление космической станцией экипажу "Шэньчжоу-16" в пятницу, завершив вторую в истории Китая ротацию экипажа на орбите", - сообщает CMSA.

Как ожидается, корабль приземлится на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, говорится в сообщении.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит, по расчетам, более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на время при ротации экипажей). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и доступен для международных проектов.