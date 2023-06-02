Космонавт Кудь-Сверчков и еще шесть человек стали почетными жителями Байконура

Это звание также присвоили ветеранам и работникам космического комплекса Андрею Заровскому, Алексею Кузьмину, Карасаю Нурову, Абдикадыру Тажибаеву, Дмитрию Чистякову и Михаилу Яшукову

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Звание "Почетный гражданин города Байконур" присвоили в пятницу космонавту Сергею Кудь-Сверчкову, а также ветеранам и работникам космического комплекса "Байконур" Андрею Заровскому, Алексею Кузьмину, Карасаю Нурову, Абдикадыру Тажибаеву, Дмитрию Чистякову и Михаилу Яшукову. Церемония состоялась в рамках празднования дня города, сообщили ТАСС в пятницу в администрации Байконура.

"Звание "Почетный житель города Байконур" впервые было присвоено в 1967 году начальнику строительства космодрома, генерал-майору инженерно-технической службы Георгию Максимовичу Шубникову. С тех пор почетного звания удостоены 168 человек - это основатели космодрома, космонавты и люди, внесшие значительный вклад в развитие космической гавани. По традиции церемония проходит в день города, почетным жителям вручают наградную ленту, именной адрес и удостоверение", - сказали в пресс-службе.

В числе награжденных в этом году - космонавт Кудь-Сверчков, который с октября 2020 года по апрель 2021-го работал бортинженером на корабле "Союз МС-17" и на международной космической станции. Продолжительность его полета составила 184 суток 23 часа 10 минут и 7 секунд.

Звание также вручили бывшему руководителю службы противопожарной защиты и спасательных работ комплекса "Байконур" Андрею Заровскому, хирургу Карасаю Нурову, ветерану Великой Отечественной войны - труженику тыла Абдикадыру Тажибаеву. Звания удостоились Дмитрий Чистяков, под руководством которого проведено более 200 пусков ракетно-космической техник, и автор книг о космодроме Михаил Яшуков, 25 лет прослуживший на Байконуре на инженерных, командных и партийных должностях.

Среди награжденных - полковник полиции Алексей Кузьмин. Под его руководством на территории города удалось снизить преступность, повысить количество пресеченных и раскрываемость совершенных преступлений. В том числе, благодаря работе которого в январе 2022 года во время массовых протестов на территории Казахстана правоохранители не допустили захват протестующими аэропорта "Крайний" и их проникновение на территорию города и космодрома.

Празднование дня города началось в пятницу с возложения цветов к памятнику 65-летия города и космодрома. "По всей стране, в десятках городов сегодня соберутся ветераны Байконура - наш уникальный космодром создавался героическим трудом сотен тысяч строителей и рабочих, конструкторов и инженеров, солдат и офицеров, и каждый из них сохранил в своих воспоминаниях яркое байконурское солнце, запах полыни, красно-желтое море цветущих тюльпанов и грохот стартующих ракет", - сказал в своем поздравлении глава администрации города Константин Бусыгин.

О Байконуре

Город Байконур основан в 1955 году. Он находится в аренде у России по соглашению, подписанному на тот момент президентами России и Казахстана Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года. Население города - свыше 70 тыс. человек. Градообразующим предприятием является одноименный космодром.