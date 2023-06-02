Космонавты Кононенко и Чуб завершили подготовку в NASA

Как сообщили в Роскосмосе, они поучаствовали в тренировках по выходу из аварийных ситуаций вместе с экипажем миссии Crew-7

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб закончили подготовку в космическом центре им. Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщили в пятницу в Роскосмосе.

"На протяжении нескольких недель Олег Кононенко и Николай Чуб, включенные в экипаж корабля "Союз МС-24", проходили подготовку в Космическом центре имени Л. Джонсона", - говорится в распространенном сообщении госкорпорации. Космонавты изучали американский сегмент Международной космической станции (МКС): работу систем жизнеобеспечения, бортовых профилактических средств, элементов оказания медицинской помощи и другое.

Как сообщили в Роскосмосе, Кононенко и Чуб также поучаствовали в тренировках по выходу из аварийных ситуаций вместе с экипажем миссии Crew-7. Экипажи отработали сценарии пожара, разгерметизации и выброса токсичных веществ.

"Для Олега Кононенко командировка в Космическом центре имени Л. Джонсона также была насыщена работой, связанной с погружениями в гидролаборатории", - добавили в госкорпорации. Там отметили, что в случае необходимости космонавт сможет выйти в открытый космос в американском скафандре вместе с коллегой-астронавтом.

Подготовка Кононенко и Чуба к космическому полету продолжится в подмосковном Звездном городке уже 5 июня, отметили в Роскосмосе.

Как сообщили в Роскосмосе в марте, пилотируемый корабль "Союз МС-24" должен полететь к станции 15 сентября. Планируется, что он доставит на МКС космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорал О’Хару.