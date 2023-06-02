2 июня, 17:38
ТАСС на МКС

Космонавт с МКС показал Байконур в день 68-летия со дня его основания

Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС
© Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

На одном из снимков запечатлен стартовый комплекс

МКС, 2 июня. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин показал снимки Байконура, сделанные с борта Международной космической станции (МКС).

На одном снимке виден стартовый комплекс, на втором одноименный город Байконур, на третьем также можно разглядеть аэропорт рядом с ним.

В пятницу Байконуру исполнилось 68 лет. В этот день в 1955 году проект космодрома и его инфраструктуры были утверждены директивой Генерального штаба Вооруженных сил СССР. В этот день в городе Байконур отмечается день города.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. В настоящее время в корпункте ТАСС на МКС работает Петелин. 

Теги:
ТАСС на МКС
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