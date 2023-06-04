Спускаемая капсула "Шэньчжоу-15" с тремя тайконавтами приземлилась на севере Китая

На станции остался сменный экипаж корабля "Шэньчжоу-16"

ПЕКИН, 4 июня. /ТАСС/. Спускаемая капсула корабля "Шэньчжоу-15" с тремя тайконавтами Фэй Цзюньлуном, Дэн Цинмином и Чжан Лу приземлилась на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая, которое вело прямую трансляцию посадки.

В субботу пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-15" успешно отделился от китайской орбитальной станции, на которой остался сменный экипаж корабля "Шэньчжоу-16".

Китайская станция "Тянгун" находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект будет доступен для международных проектов.