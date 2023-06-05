5 июня, 11:25
ТАСС на МКС

Космонавт показал, как с МКС выглядит полная Луна

Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС
© Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

Полнолуние иногда называют "клубничным", поскольку оно происходит в момент созревания ягоды

МКС, 5 июня. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Дмитрий Петелин сфотографировал полнолуние, которое иногда называют "клубничным", поскольку оно происходит в момент созревания этой ягоды.

На снимке хорошо виден рельеф естественного спутника Земли.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин. 

Теги:
ТАСС на МКС
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация