Космонавт показал, как с МКС выглядит полная Луна

Полнолуние иногда называют "клубничным", поскольку оно происходит в момент созревания ягоды

МКС, 5 июня. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Дмитрий Петелин сфотографировал полнолуние, которое иногда называют "клубничным", поскольку оно происходит в момент созревания этой ягоды.

На снимке хорошо виден рельеф естественного спутника Земли.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.