Корабль Cargo Dragon стартовал к МКС

Корабль должен доставить на станцию около 2,8 т грузов, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Компания SpaceX запустила в понедельник ракету-носитель с грузовым кораблем Cargo Dragon с целью пополнения запасов на Международной космической станции (МКС) в рамках 28-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома в Космическом центре Кеннеди во Флориде состоялся в 11:47 по времени восточного побережья США (18:47 мск). Ожидается, что стыковка корабля с МКС состоится 6 июня. Корабль должен доставить на орбитальную станцию около 2,8 т грузов, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.

Запуск Cargo Dragon должен был изначально состояться 3 июня, но дважды откладывался из-за неблагоприятных погодных условий.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon производства SpaceX, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.