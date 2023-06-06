Мишустин заявил о важности космических услуг для укрепления безопасности России

По словам премьер-министра, такие услуги также крайне востребованы при реализации масштабных современных инфраструктурных инновационных проектов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Цифровая трансформация и укрепление обороноспособности РФ невозможны без развития качественных космических услуг, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по ракетно-космической отрасли.

"Мировой устойчивый тренд на сегодняшний день - это резкое увеличение спроса на космические услуги. Такие технологии проникают во все сферы - это интернет, связь, сервисы для бизнеса, граждан, дистанционное зондирование Земли, навигация", - сказал глава кабмина.

Он отметил, что такие услуги также крайне востребованы при реализации масштабных современных инфраструктурных инновационных проектов. "Это также актуально и для России с учетом протяженности ее территории", - подчеркнул Мишустин. "Сегодня цифровая трансформация отраслей, в том числе промышленности, укрепление обороноспособности и безопасности нашего государства невозможны без современных качественных космических услуг", - убежден премьер. По его словам, возрастающий спрос на такие услуги обеспечивается многоспутниковыми группировками, которых в ближайшие восемь лет в мировом масштабе будет насчитываться более 60 тыс.

"Для сохранения позиций России нам надо сконцентрировать усилия по целому ряду направлений, прежде всего ускоренно нарастить число наших спутников до более чем 1 тыс. Основой станет проект "Сфера". Также предстоит развивать мощности по серийному выпуску спутников, привлечь к этой работе частный бизнес, конечно, [надо] продолжать, что очень важно, пилотируемую программу, создавая российскую орбитальную станцию", - перечислил Мишустин.

Он напомнил, что, как отмечал президент РФ Владимир Путин, в ракетно-космической области приоритетами для РФ являются совершенствование собственной инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов, и в целом увеличение доли инновационной космической техники, продукции и услуг. "Решение этих стратегических задач имеет огромное значение для нашей страны и, конечно, они необходимы для дальнейшего развития", - заключил председатель правительства.

Космические исследования

Развитие научного сотрудничества в ракетно-космической отрасли с дружественными странами является одним из приоритетов для РФ, заявил премьер-министр РФ.

"Очень важное направление - это поддержка "научного космоса", исследований Луны, дальних планет совместно с нашими партнерами из дружественных государств. Это также входит в наши стратегические планы", - сказал глава кабмина.