СМИ: ОАЭ запустят в космос самый мощный в регионе спутник для фотосъемки

По словам гендиректора Космического центра имени Мухаммеда Бен Рашида Салема аль-Марри, спутник будет отслеживать изменения окружающей среды, оценивать качество воды и помогать в развитии сельского хозяйства

ДУБАЙ, 7 июня. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты планируют в 2024 году запустить в космос спутник MBZ-Sat - самый передовой в регионе космический аппарат для дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщила в среду эмиратская газета The National со ссылкой на генерального директора Космического центра имени Мухаммеда Бен Рашида (MBRSC) Салема аль-Марри.

"Около 14 лет назад MBRSC запустил свой первый спутник для наблюдения за Землей, одной из ключевых задач которого является мониторинг окружающей среды, - цитирует газета гендиректора центра. - Сегодня мы разрабатываем MBZ-Sat, который станет самым передовым в регионе высокоточным спутником для получения изображений с высоким разрешением". По словам аль-Марри, спутник будет отслеживать изменения окружающей среды, оценивать качество воды и помогать в развитии сельского хозяйства.

Как пишет издание, спутник, названный в честь президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, уже много лет разрабатывается в MBRSC в Дубае. 800-килограмовый MBZ-Sat будет выведен на орбиту в рамках миссии компании SpaceX при помощи ракеты-носителя Falcon 9.

При создании спутника MBRSC сотрудничал с пятью местными компаниями. По информации издания, 90% механических и 50% электрических элементов спутника произведены в ОАЭ. Отмечается, что аппарат будет в три раза мощнее спутника KhalifaSat, запущенного в 2018 году.

ОАЭ приступили к освоению космоса в 2006 году. С тех пор страна запустила в космос несколько спутников. В 2020 году ОАЭ отправили к Марсу межпланетную станцию "Аль-Амаль" с целью изучения атмосферы и климатических условий Красной планеты. 11 декабря 2022 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) при помощи ракеты-носителя Falcon 9 был запущен японский посадочный аппарат Hakuto-R, который должен был доставить эмиратский планетоход Rashid к поверхности Луны. Однако связь с Hakuto-R была потеряна в ходе посадки на Луну. 29 мая этого года премьер-министр и вице-президент ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил, что страна отправит в космос аппарат MBR Explorer для изучения пояса астероидов между Марсом и Юпитером.