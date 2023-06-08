Отбор космонавтов для полетов на РОС впервые пройдет в 2023-2024 годах

В полетах на Российскую орбитальную станцию будут участвовать и действующие космонавты Роскосмоса

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Впервые отбирать космонавтов для полетов на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) планируют в 2023-2024 годах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

"Первый целенаправленный отбор космонавтов для полетов на РОС планируется провести в 2023-2024 годах", - отметили там.

Как уточнили в ЦПК, также в полетах на новую станцию примут участие действующие космонавты Роскосмоса.

Сейчас идет эскизное проектирование Российской орбитальной станции. Предполагается, что оно будет завершено летом 2023 года. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной РОС уже известна.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на данный момент срок запуска первого, научно-энергетического модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.