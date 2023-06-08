Космический телескоп CHEOPS обнаружил четыре новые экзопланеты

Они принадлежат к классу мини-нептунов, которые гораздо труднее найти, чем более массивные и горячие экзопланеты

Космический телескоп CHEOPS позволил международной группе европейских астрономов четко определить четыре новые экзопланеты.

Это четыре мини-нептуна, или газовых карлика. Температура на их поверхности достигает 217-277 градусов Цельсия. Они меньше и холоднее, и их труднее найти, чем так называемые горячие юпитеры, которые преобладают среди обнаруженных ранее экзопланет.

Исследователи использовали данные CHEOPS и спутника NASA TESS, чтобы обнаружить "неуловимые" экзопланеты. Планеты, названные TOI 5678 b и HIP 9618 c, имеют размер Нептуна или немного меньше. Их радиусы составляют 4,9 и 3,4 земных соответственно. Масса TOI 5678 b превышает массу Земли в 20 раз, а масса HIP 9618 c - в 7,5 раза.

Имея размер и массу планеты, ученые могут выяснить ее плотность и получить представление о том, из чего она состоит. "Для мини-нептунов, однако, плотности недостаточно, и есть несколько гипотез относительно состава планет: это могут быть либо каменистые планеты с большим количеством газа, либо планеты, богатые водой и паром в атмосфере", - объясняет доктор Солен Ульмер-Молл из Женевского университета.

Соответствующие статьи были опубликованы в журналах Astronomy & Astrophysics и Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Используя тот же самый принцип, исследователи из Великобритании и Венгрии обнаружили еще две похожие планеты в других планетарных системах. Их работы также были опубликованы в этих научных журналах.

Эти экзопланеты получили названия HD 22946d и HD 15906 b. Радиус первой в 2,6 раза больше земного, радиус второй больше радиуса Земли в 2,2 раза. Обе эти планеты - теплые субнептуны, что представляет особый интерес ученых, так как подтвержденных экзопланет этого класса совсем немного.