Программа подготовки космонавтов к полетам на РОС будет разработана к 2025 году

Она будет включать в себя 12-15 видов подготовки

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Программа, по которой космонавты будут готовиться к полетам на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), будет разработана к 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

"На основе принятой концепции подготовки космонавтов по РОС будет разработана программа подготовки космонавтов по РОС, включающая 12-15 видов подготовки. К 2025 году планируется завершить разработку программы", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что ЦПК вместе с заинтересованными организациями уже проводит научные исследования по подготовке космонавтов для РОС.

Подготовка к полетам на РОС, рассказали в Центре, будет основываться на накопленном опыте. В целом, процесс будет похож на тренировки перед отправкой на МКС. "Но, тем не менее, это станции с разными характеристиками. В соответствии с предварительной информацией наклонение орбиты, высота полета, состав модулей и бортовых систем у них будут отличаться", - пояснили в ЦПК.

В процесс подготовки космонавтов планируется активно внедрять видеоуроки, а также полноценные 3D-модели будущих космических кораблей. В настоящий момент они апробируются в ЦПК.

Среди новинок обучения - аддитивные технологии, активное применение робототехнических систем, контроля среды обитания. "На данный момент на МКС ремонтно-восстановительные работы выполняются поблочно. После запуска РОС при выполнении различного рода ремонтных работ, в том числе и различных КА (космических аппаратов - прим. ТАСС) на орбите, предполагается, что некоторые элементы придется изготавливать и тестировать на борту РОС. Всему этому необходимо будет обучать космонавтов", - рассказали в пресс-службе.

Также ожидаются изменения в подготовке к проведению научно-прикладных исследований на борту Российской орбитальной станции.

О РОС

В настоящий момент идет эскизное проектирование Российской орбитальной станции. Предполагается, что оно будет завершено летом текущего года. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной РОС уже известна.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников, срок запуска первого, научно-энергетического модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.