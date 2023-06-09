Эксперимент с перепелами на МКС заложит основу для будущих космических ферм

Такие фермы смогут обеспечить потребность космонавтов в питании во время межпланетных полетов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Итоги эксперимента с перепелами, который стартует в 2023 году на Международной космической станции (МКС), лягут в основу создания ферм для обеспечения космонавтов продуктами питания во время межпланетных перелетов. Об этом в пятницу сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

"Благодаря этому эксперименту может быть найдена причина отклонений в развитии перепелов в условиях невесомости. Когда инкубатор будет доработан, а патологии исключены, в будущем возможно создание ферм для обеспечения космонавтов продуктами питания в межпланетных перелетах", - говорится в сообщении.

В эксперименте примет участие космонавт Олег Кононенко, который в настоящее время проходит обучение на Земле. "В ходе эксперимента яйца японского перепела помещаются в комплекс "Инкубатор", который поддерживает два вида условий выращивания: в условиях искусственной силы тяжести и невесомости. <…> в маленькой центрифуге "Инкубатора" космонавт в нужное время должен переворачивать яйца на 180 градусов, как это делают птицы в естественных условиях", - заявили в ЦПК.

В организации также отметили, что в 1990-1999 гг. на борту станции "Мир" прошло восемь экспериментов по изучению эмбрионального развития японского перепела с дальнейшим выведением птенцов. "У "космических" эмбрионов наблюдались патологии в становлении отдельных органов и систем, а птенцы, которым удалось вылупиться, к условиям невесомости адаптироваться не смогли", - говорится в материале.