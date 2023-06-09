Астронавты NASA завершили выход в открытый космос

Они успешно осуществили установку солнечной батареи

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург завершили в пятницу выход в открытый космос, в ходе которого успешно осуществили установку солнечной батареи iROSA. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход начался в момент переключения скафандров на автономное питание в 09:25 по времени Восточного побережья США (16:25 мск) и продлился шесть часов и три минуты. За время проведения работ астронавтам удалось установить, подключить и развернуть пятую по счету панель солнечной батареи iROSA, которую ранее в этом году доставил грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX. Как отметили в NASA, новая батарея будет вырабатывать на 20 кВт больше энергии.

Следующий выход в открытый космос для установки последней, шестой солнечной батареи намечен на 15 июня.

В NASA ранее отметили, что имеющиеся солнечные батареи на МКС работают нормально, но появились признаки износа: некоторые из них были установлены еще в 2000 году. Космическое ведомство пока намерено развернуть шесть панелей iROSA. Масса каждой достигает почти 340 кг, что позволит повысить мощность энергосистемы станции с 160 кВт до 215 кВт. Две из панелей были смонтированы в июне 2021 года. Третью и четвертую установили в конце декабря 2022 года.

На орбите вахту, помимо Боуэна и Хобурга, в настоящее время несут космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС), Сергей Прокопьев, Андрей Федяев, астронавт NASA Фрэнк Рубио, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.