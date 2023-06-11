Первые экипажи Российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов

В связи с этим каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС, подчеркнули в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Экипаж перспективной Российской орбитальной станции (РОС) первое время будет включать двух космонавтов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

"Экипаж РОС на начальном этапе будет состоять из двух космонавтов, это означает, что на РОС каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС. Это соответствующим образом отразится и на подготовке космонавтов", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в ЦПК, доставлять космонавтов на РОС и возвращать их обратно будут пилотируемые транспортные корабли нового поколения, к полетам на которых их будут готовить во время тренировок.

На новой орбитальной станции предполагается отработка ключевых технологий для будущих космических полетов, в том числе на Луну и Марс. При этом особое внимание будет уделяться радиационной защите экипажа и оборудования. "На станции РОС планируется отработка приборов, перспективных технологий, новых компонентов, систем и прототипов оборудования в натурных условиях космического полета, выполненных на отечественной элементной базе. Это в свою очередь определяет задачи развития всех составляющих системы подготовки космонавтов в ЦПК по новым космическим программам", - пояснили в пресс-службе.

В настоящий момент идет эскизное проектирование Российской орбитальной станции. Предполагается, что оно будет завершено летом текущего года. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной РОС уже известна.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на текущий момент срок запуска первого, научно-энергетического модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.