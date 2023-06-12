11 июня, 21:11

Космонавты МКС поздравили соотечественников с Днем России

© Роскосмос

Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС, отметил, что россияне сердцем чувствуют неразрывную связь с историей, духовными ценностями и нравственными устоями страны

МКС, 12 июня. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем России, соответствующее видео распространил Роскосмос в понедельник.

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"Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем России - одним из самых важных праздников нашей родины. Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем Отечества", - сказал космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев.

В свою очередь его коллега Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС, отметил, что россияне сердцем чувствуют неразрывную связь с историей, духовными ценностями и нравственными устоями страны. "Эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения", - подчеркнул он.

Космонавт Андрей Федяев напомнил, что на долю России выпало немало тяжелых испытаний и переломных этапов. "Наш многонациональный народ всегда достойно и с честью преодолевал любые трудности. Основой, стержнем нашего единства, стойкости была, есть и будет преданность отчизне", - подчеркнул Федяев.

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник - День России. В соответствии с Трудовым кодексом РФ с 30 декабря 2001 года он является нерабочим праздничным днем. 

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РоссияДень РоссииТАСС на МКС
© Информационное агентство ТАСС
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