Следующий выход российских космонавтов в открытый космос запланировали на 22 июня

Это будет четвертый выход в 2023 году Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Следующая внекорабельная деятельность российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который также является спецкором ТАСС на Международной космической станции (МКС), намечена на 22 июня. Об этом во вторник сообщили в Роскосмосе.

"9-12 июня по программе полета российского сегмента станции выполнены: <…> подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-59) по российской программе, запланированному на 22 июня", - говорится в сообщении. Это будет четвертый выход российских космонавтов в открытый космос в 2023 году.

Предыдущая ВКД прошла в ночь на 13 мая. Прокопьев и Петелин вышли за пределы станции в 18:47 мск и провели в открытом космосе 5 часов 14 минут - на час меньше, чем планировалось. В ходе внекорабельной деятельности космонавты раскрыли и интегрировали радиатор-теплообменник, который был установлен на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" 19 апреля. Они также установили два фала на манипулятор ERA и два поручня между модулями "Наука" и "Причал".