Компания Arianespace отложила последний запуск европейской ракеты-носителя Ariane 5

Причиной переноса запуска стал технический производственный инцидент

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Компания-оператор Arianespace отложила пуск ракеты Ariane 5, который должен был состояться в пятницу с космодрома Куру во Французской Гвиане и стать завершающим в истории эксплуатации носителя. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на странице компании в Twitter.

"Технический производственный инцидент поставил под угрозу надежность работы одной из ключевых систем ракеты Ariane 5, - отмечается в сообщении. - Согласно требованиям техники безопасности, компания Arianespace приняла решение отложить подготовку к запуску". В компании уточнили, что в настоящий момент "специалисты определяют новую дату старта".

В ходе своего прощального пуска, который станет 117-м за всю историю эксплуатации Ariane 5, ракета должна вывести на орбиту французский военный спутник связи и германский экспериментальный космический аппарат.

Работы над семейством ракет Ariane были инициированы Францией в 1970-х годах. Нынешнее поколение этих носителей является пятым по счету. Оно относится к тяжелому классу и позволяет выводить на низкую опорную и геопереходную орбиты полезную нагрузку массой до 10,5 тонны. Первый пуск ракеты Ariane 5 состоялся в 1996 году.

В настоящее время идут работы по созданию новой ракеты Ariane 6. Изначально планировалось, что ее эксплуатация начнется в 2020 году, однако этот срок несколько раз переносился из-за пандемии COVID-19, а также в связи с трудностями при разработке ракеты. Согласно последним прогнозам, первый запуск Ariane 6 может состояться до конца текущего года.