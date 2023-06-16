Российская компания планирует провести эксперимент по управлению беспилотником из космоса

В будущем появится возможность обеспечить взаимодействие роя дронов, полагает гендиректор SR Space Олег Мансуров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российская частная космическая компания планирует в этом году попробовать управлять беспилотником из космоса. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор SR Space Олег Мансуров на полях Петербургского международного экономического форума.

"У нас готовится эксперимент. Он связан с управлением беспилотными летательными аппаратами из космоса. Полезной нагрузкой [ракеты "Небо"] как раз будут передатчики и ретрансляторы, которые будут размещены под обтекателем запускаемой ракеты. Через них можно будет осуществлять управление нашими беспилотниками", - сказал Мансуров.

По словам гендиректора компании, сигналы, которые будут передаваться, - это команды управления, фактически заданный сценарий полета, который беспилотник должен получить и выполнить. "Это беспилотник "Стерх" - наш беспилотник-наблюдатель. Как раз он способен летать до 100 минут на расстоянии до 15 км. Полезная нагрузка у него порядка 4 кг", - отметил Мансуров, отвечая на вопрос, какой именно БЛА будет выполнять задачу.

В будущем эта технология, считает гендиректор компании, поможет обеспечить взаимодействие роя беспилотников.

В четверг SR Space и IT-холдинг Т1 подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о разработке суборбитальной ракеты-носителя и ее запуске за линию Кармана. Запуск запланирован на конец текущего года.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.