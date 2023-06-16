В SR Space назвали сроки создания первой российской частной ракеты-носителя

Ракета, которая достигнет космоса, может быть готова к осени 2023 года, сообщил гендиректор компании Олег Мансуров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российская частная космическая компания SR Space планирует завершить создание ракеты-носителя "Небо", которая выполнит полет выше линии Кармана, осенью. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор SR Space Олег Мансуров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Проект находится в стадии создания финальной рабочей конструкторской документации. Мы этот проект фактически начали в начале года. Было предварительно проведен аванпроект, эскизное проектирование. Сейчас мы выходим на производство и сборку. Надеюсь, что кооперация нас не подведет, и мы сможем все это завершить осенью. Тогда будем готовы уже к пуску", - сказал Мансуров.

По его словам, запуск может быть осуществлен либо с полигона Капустин Яр, либо с космодрома Ясный, либо с космодрома Восточный.

В четверг SR Space и IT-холдинг Т1 подписали на полях ПМЭФ соглашение о разработке суборбитальной ракеты-носителя и ее запуске за линию Кармана. Запуск запланирован на конец текущего года. Это будет первый в России запуск частной суборбитальной ракеты на высоту более 100 км (считается, что именно на этой высоте начинается космос).

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.