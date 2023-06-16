Орбиту МКС подняли на 2,1 км перед запуском "Союза МС-24" и приземлением "Союза МС-23"

В Роскосмосе сообщили, что, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции составила 416,4 км над поверхностью Земли

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована, чтобы сформировать баллистические условия перед запуском корабля "Союз МС-24" и посадки корабля "Союз МС-23". Об этом в пятницу сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-24" и приземления "Союза МС-23", - говорится в распространенном сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 км и составила 416,4 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22". Они были включены в 09:27 мск и проработали 770,2 секунды.

На МКС вахту несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.