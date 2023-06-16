Квалификацию космонавта-испытателя присвоили троим из четырех кандидатов в космонавты

По словам главы ЦПК Максима Харламова, четвертый претендент Сергей Иртуганов был признан негодным

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 16 июня. /ТАСС/. Межведомственная комиссия присвоила квалификацию космонавтов-испытателей трем из четырех претендентов, прошедших общекосмическую подготовку, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов.

"По результатам подготовки, результатам государственного экзамена, Кивиряну Арутюну Арутюновичу, Колябину Александру Сергеевичу и Тетерятникову Сергею Александровичу присвоена квалификация "космонавт-испытатель", - сказал Харламов. Он же вручил космонавтам соответствующие удостоверения.

По словам главы ЦПК, четвертый претендент Сергей Иртуганов был признан негодным главной медицинской комиссией в рамках заседания, прошедшего в конце апреля.