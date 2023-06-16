16 июня, 07:21,
обновлено 16 июня, 07:37

Квалификацию космонавта-испытателя присвоили троим из четырех кандидатов в космонавты

По словам главы ЦПК Максима Харламова, четвертый претендент Сергей Иртуганов был признан негодным

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 16 июня. /ТАСС/. Межведомственная комиссия присвоила квалификацию космонавтов-испытателей трем из четырех претендентов, прошедших общекосмическую подготовку, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов.

"По результатам подготовки, результатам государственного экзамена, Кивиряну Арутюну Арутюновичу, Колябину Александру Сергеевичу и Тетерятникову Сергею Александровичу присвоена квалификация "космонавт-испытатель", - сказал Харламов. Он же вручил космонавтам соответствующие удостоверения.

По словам главы ЦПК, четвертый претендент Сергей Иртуганов был признан негодным главной медицинской комиссией в рамках заседания, прошедшего в конце апреля. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация