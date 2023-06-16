Новые российские космонавты могут быть назначены в экипажи уже в 2026 году

Командир отряда космонавтов Роскосмоса выразил надежду, что на будущую Российскую орбитальную станцию они прибудут уже опытными членами экипажа

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 16 июня. /ТАСС/. Новые российские космонавты-испытатели могут быть включены в состав экипажей начиная с 2026 года. Об этом в пятницу сообщил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"У них есть все шансы свой первый космический полет совершить на МКС: либо на корабле "Союз", либо на корабле [компании] SpaceX. <…> Не хочу загадывать, но, наверное, с 2026 года услышите их имена в составах экипажей", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к заседанию Межведомственной комиссии о присвоении квалификации космонавтов-испытателей претендентам.

Кононенко выразил надежду, что космонавты совершат свои первые полеты на Международную космическую станцию, а на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОСС) отправятся уже опытными космонавтами. "А дальше поэтапно Луна и Марс", - отметил он.

В пятницу Межведомственная комиссия присвоила статус космонавтов-испытателей трем из четырех кандидатов. Удостоверения космонавта-испытателя получили Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян.