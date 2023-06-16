Китай выступает против односторонних санкций в космической сфере

Об этом заявил глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь в рамках ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Китай выступает за целесообразное освоение космических ресурсов и против односторонних санкций в космической сфере. Об этом заявил в пятницу глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь, выступая в режиме онлайн на одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В последние годы глобальная космическая деятельность быстро развивается. Космическая орбита становится все более перегруженной, космическая среда становится все более сложной. Китайская сторона неизменно выступает за целесообразное освоение и использование космических ресурсов, защиту космической среды, содействие использованию космических технологий и ресурсов на благо человечества посредством эффективного управления космосом. Мы выступаем против односторонних санкций в космической сфере", - сказал он на сессии "Сотрудничество со странами БРИКС в космосе: от партнерства к технологическому альянсу".

По его словам, китайская сторона намерена совместно с другими осуществлять глобальное управление космическим пространством, обсуждать более широкие взаимовыгодные формы сотрудничества, такие как мониторинг реагирования на околоземные малые объекты, защита планеты, управление космическим движением и так далее. При этом Чжан Кэцзянь указал на необходимость диалога между странами для содействия глобальному управлению космической сферой.