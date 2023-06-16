Алжир намерен развивать космическую программу при поддержке России

Страна в 2006 году начала реализацию первой космической программы, рассчитанной на срок до 2040 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Алжир планирует развивать собственную космическую программу при поддержке России и стран, входящих в БРИКС, заявил в пятницу генеральный директор Алжирского космического агентства Аззедин Оусседик.

"Мы хотим расширять сотрудничество с Россией в космосе, отходить от двусторонних контактов до контактов на уровне стран БРИКС, поэтому мы заключили соглашение между Россией и Алжиром. От имени агентства я выражаю глубокое удовлетворение этим событием и надеюсь на дальнейшее развитие сотрудничества с Роскосмосом", - сказал он в ходе профильной сессии Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он добавил, что Алжир в 2006 году начал реализацию первой космической программы, рассчитанной на срок до 2040 года, и рассчитывает на сотрудничество с РФ в рамках этой программы. "Что касается стран БРИКС, мы также хотим активно участвовать в проектах со всеми этими странами в космической сфере - прежде всего с Россией, Китаем или Индией", - отметил Оусседик.

Он подчеркнул, что Алжир уже подписал соглашение о сотрудничестве в рамках БРИКС с Индией, Китаем и Южной Африкой.

"Мы создаем модель взаимовыгодного альянса, он может послужить достижению наших общих целей в международных организациях, например в комитете по мирному использованию космоса. Мы ставим общие цели и хотим развивать космическое сотрудничество, реализовывать совместные проекты в этой области", - пояснил он.

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что желает ускорить вступление его страны в БРИКС на фоне напряженной международной обстановки.