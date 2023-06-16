16 июня, 17:01

В Роскосмосе сообщили, что подготовка к старту "Луны-25" идет планово

По словам генерального директор корпорации Юрия Борисова, космический аппарат уже готовится к доставке на космодром Восточный

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Подготовка к запуску "Луны-25" - первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли - идет штатно. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Подготовка к старту идет планово. Нам действительно пришлось отложить старт <…> Дальше, к сожалению, откладывать нельзя: пусковые окна так уж устроены", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Борисова, космический аппарат уже готовится к доставке на космодром Восточный.

О миссии "Луна-25"

Первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли, должна стать автоматическая станция "Луна-25". Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.

Запуск миссии был предварительно намечен на 2022 год. В сентябре Борисов сообщал ТАСС, что миссия "Луна-25" перенесена на 2023 год. В феврале Роскосмос уточнил дату запуска - 13 июля. Однако в конце мая старт миссии был снова перенесен - на август. 

Теги:
РоссияБорисов, Юрий Иванович
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