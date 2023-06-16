Запуск спутника высокодетальной съемки Земли "Ресурс-П" запланировали на конец года

Космические аппараты предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Запуск спутника "Ресурс-П", предназначенного для высокодетального наблюдения за поверхностью Земли, запланирован на конец 2023 года. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"В конце года мы должны запустить спутник с разрешением где-то 0,7 м "Ресурс-П", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

В конце января генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов заявил, что спутник "Ресурс-П" № 4 запустят летом 2023 года. В мае пресс-служба РКЦ сообщила ТАСС, что сборка аппарата завершена.

Космические аппараты "Ресурс-П" предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Срок активного существования на орбите составляет пять лет.