Космонавты на МКС завершили подготовку скафандров к выходу в открытый космос

Выход в открытый космос по российской программе запланирован на 22 июня, работы выполнят космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев

МКС, 16 июня. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) завершили подготовку скафандров "Орлан-МКС" к внекорабельной деятельности, запланированной на 22 июня, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, все сменные элементы установлены на места, аккумуляторы заряжены. "На следующей неделе будет подготовлено навесное оборудование", - добавил он.

Следующий выход в открытый космос по российской программе запланирован на 22 июня, работы выполнят космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев. Во время внекорабельной деятельности они улучшат работу системы высокоскоростной передачи данных.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.