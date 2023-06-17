Запуск корабля Crew Dragon наметили на середину августа

В экипаж войдет российский космонавт Константин Борисов

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов, намечен на середину августа. Об этом говорится в заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

Как отмечается в заявлении, "космонавт Роскосмоса Константин Борисов полетит в качестве специалиста седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса". Вместе с Борисовым в экипаж миссии Crew-7 войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. Запуск корабля Crew Dragon под названием Endurance ("Выносливость") с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) намечен на середину августа.

Ранее в Роскосмосе заявили, что космонавты Борисов и Александр Гребенкин отправятся на МКС на американских кораблях Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов. Как уточнили в Роскосмосе, Борисов будет включен в экипаж Crew-7, который полетит во второй половине 2023 года, а Гребенкин - в экипаж Crew-8 в первой половине 2024 года.

В октябре прошлого года Анна Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС на корабле компании SpaceX в составе экипажа миссии Crew-5, в марте текущего года она вернулась на Землю. Космонавт Андрей Федяев отправился на МКС на корабле Crew Dragon в начале марта и сейчас несет вахту на орбитальной станции.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Позднее программа перекрестных полетов была расширена на одну миссию.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.