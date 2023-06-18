Предприятие Роскосмоса к 2024 году начнет серийно производить барокамеры для новорожденных

Они предназначены для лечения и ранней реабилитации детей с первых часов жизни

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Серийное производство барокамер БЛКС-160, предназначенных для новорожденных, начнется в Центре имени М. В. Хруничева к следующему году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса ко Дню медика.

"Интерес к этим видам барокамер довольно большой, мы, безусловно, видим перспективы их использования и высокий спрос. И к следующему году планируем начать серийное изготовление этих медицинских изделий", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в настоящий момент продолжаются опытно-конструкторские работы по производству такой барокамеры. Она предназначена для лечения и ранней реабилитации детей с первых часов жизни. "На текущем этапе осуществляются работы по подбору безопасных и безаварийных способов поддержания постоянной заданной температуры внутри бароаппарата, работающего с чистым медицинским кислородом. <…> Выбранные технологические решения в последующем будут проходить лабораторные испытания, после этого будет получен сертификат соответствия", - отметили в Роскосмосе.

Также Центр имени М. В. Хруничева продолжает создание барокамеры активной гиперемии, которая необходима для вакуум-компрессионной терапии конечностей. Сейчас ведется отработка конструкторских решений, чтобы обеспечить длительную эксплуатацию изделий. "Дополнительные испытания готовых изделий и завершение сертификации будут проведены, как только комплектующие изделия будут удовлетворять необходимым требованиям", - пояснили в пресс-службе.

Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) - одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической отрасли, выпускает тяжелые ракеты-носители "Протон-М", разгонные блоки "Бриз-М". Предприятие также создает ракеты "Ангара".