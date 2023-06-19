Space X вывела на околоземную орбиту первый интернет-спутник Индонезии

Он позволит подключить к интернету пользователей из наиболее бедных и труднодоступных районов страны

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Космическая компания Space X, основанная Илоном Маском, вывела на орбиту Земли первый интернет-спутник Индонезии SATRIA-1, который позволит подключить к интернету пользователей из наиболее бедных и труднодоступных районов республики. Об этом в понедельник сообщило индонезийское новостное агентство Antara.

Уточняется, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала с пускового комплекса на северной оконечности мыса Канаверал в американском штате Флорида в 18:21 в воскресенье по местному времени (01:21 в понедельник по московскому времени). После вывода на орбиту и активации спутник, который обладает пропускной способностью в 150 гигабайт в секунду, начнет обслуживать более 50 тыс. общественных учреждений, расположенных на наиболее удаленных и бедных юго-восточных островах Индонезии. За счет использования SATRIA-1 у властей республики "появится возможность обеспечить доступ к интернету для жителей тех регионов страны, куда невозможно провести оптическое волокно", пояснил министр коммуникационных и информационных технологий Индонезии Мохаммад Махфуд.

Агентство Reuters также отмечает, что за производство спутника отвечала франко-итальянская аэрокосмическая компания Thales Alenia Space. Общая стоимость проекта с привлечением Space X составила $540 млн.