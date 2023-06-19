Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере космонавтики

Документ определяет принципы и нормы, требуемые для развития сотрудничества между странами по исследованию и использования космического пространства

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия и Таджикистан договорились о сотрудничестве в области исследования космоса в мирных целях. Соответствующее соглашение было подписано в рамках визита главы МИД Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина в РФ, сообщили в Роскосмосе.

"В рамках рабочего визита министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина 19 июня 2023 года в Большом особняке МИД России в Москве состоялось подписание соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение определяет все необходимые принципы и нормы, требуемые для развития сотрудничества между РФ и Таджикистаном в сфере исследования и использования космического пространства.

"Подписание соглашения будет способствовать скорейшему переходу к практической реализации российско-таджикистанского сотрудничества в области исследования и освоения космического пространства по всем направления, представляющим взаимный интерес", - сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что ответственность за исполнение соглашения будет лежать на Роскосмосе и Национальной академии наук Таджикистана.