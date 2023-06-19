МОСКВА, 19 июня /ТАСС/. Две сильные вспышки на Солнце произошли 19 июня 2023 года, в понедельник , из-за них на Земле частично нарушалась коротковолновая радиосвязь, сообщает Гелиогеофизическая служба ФГБУ "Институт прикладной геофизики".

"19 июня в 06:37 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.4 (S12E89) продолжительностью 21 минута, в 15:14 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (S12E81) продолжительностью 12 минут. Вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи", - говорится в сообщении.