Сроки начала полетов Ariane 6 могут назвать в конце лета

В течение ближайшей пары месяцев Национальный центр космических исследований планирует провести несколько испытаний, чтобы понять, что не так с ракетой-носителем, рассказал гендиректор центра Филипп Батист

ЛЕ-БУРЖЕ, 20 июня. /ТАСС/. Сроки начала эксплуатации новой тяжелой ракеты-носителя Ariane 6 могут быть определены после проведения дополнительных испытаний систем до конца лета. Об этом заявил в понедельник генеральный директор французского Национального центра космических исследований (CNES) Филипп Батист на пресс-конференции по случаю открытия 54-го Международного аэрокосмического салона в Ле-Бурже.

"Мы находимся посреди комбинированных испытаний", - сказал он, уточнив, что речь идет об испытаниях как двигателей, так и вспомогательных систем, а также программного обеспечения. "Мы в течение лета проведем несколько ключевых испытаний, которые позволят нам в целом понять, что не так с ракетой-носителем. В конце лета мы сможем представить график дальнейших действий", - добавил глава центра.

После этого несколько журналистов попросили его прокомментировать расхождения в своих же собственных заявлениях: за несколько часов до пресс-конференции представители СМИ были свидетелями разговора между Батистом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого гендиректор CNES заявил, что полет состоится в 2024 году.

Глава центра заверил, что это была "техническая беседа", дату вырвали из контекста и, по его словам, "на самом деле не обязательно, что запуск будет именно в 2024 году". "Если бы не было проблем, мы бы не проводили испытания", - сказал он, отметив, впрочем, что, хоть и настроен оптимистично, не исключает наличия серьезных проблем с ракетой.

Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер в свою очередь добавил, что ЕКА вместе с коллегами из CNES и Arianespace решили регулярно давать обновления по ситуации с новой ракетой. "Мы планируем два объявления по развитию ситуации, ближайшее будет в конце июля, потом - после лета", - сказал он.

Другие программы

Отвечая на просьбу корреспондента ТАСС уточнить, как обстоит положение дел с развитием собственной пилотируемой программы, Ашбахер заметил, что "был бы рад ответить на этот вопрос", но решение о развитии такой программы будет приниматься на министерской встрече стран - участниц ЕКА, которая пройдет в Севилье. "Пока мы не можем точно сказать, каким будет решение. Но заверяю вас, что сейчас ведется большая работа, многие люди в ЕКА и в индустрии задействованы, чтобы подготовить и предоставить эту информацию странам-членам", - добавил он.

Ашбахер и Батист признали, что "для Европы сложилась трудная ситуация", учитывая потерю возможности запускать спутники на российских ракетах "Союз" и технические проблемы с ракетой Vega-C, а также отложенный запуск Ariane 5, планировавшийся 16 июня. Глава CNES заверил, что устранение технических неполадок продолжается, и выразил надежду на то, что запуск Ariane 5 удастся осуществить "в ближайшие недели".

Глава ЕКА в свою очередь указал на важность планирования развития отрасли после Ariane 6, упомянув в этом контексте разработку микроносителей для запусков малой полезной нагрузки. "У нас на подходе серия микроносителей со всей Европы. Возможно, в ближайший год-два мы запустим с полдюжины. И это хорошие новости, потому что это новый сегмент рынка, к тому же в большинстве своем оплачиваемый за счет частных инвестиций.", - сказал он.

Также Ашбахер упомянул миссию ExoMars, сотрудничество по которой изначально планировалось между ЕКА и Россией, но после начала конфликта на Украине европейцы предпочли обратиться за помощью к американским партнерам. По его словам, миссия теперь на 90% европейская и запланирована на 2028 год.